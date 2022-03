Telefoniczna ofensywa na Rosję. Przeciwwaga dla kremlowskiej propagandy

- Wojny nie zatrzymaliśmy, ale w przypadku połowy wykonanych telefonów zostaliśmy usłyszani. Informacja o tym, co się dzieje na Ukrainie została przekazana - twierdzi Senuta.

Idea uruchomienia kampanii "Zadzwoń do Rosji" zrodziła się w wyniku zablokowania w Rosji po inwazji na Ukrainę sieci społecznościowych oraz przerwania działalności radia Echo Moskwy i telewizji Dożd, zablokowania niezależnego portalu informacyjnego Mediazona. Ta akcja ma być przeciwwagą dla kremlowskiej propagandy.

Celem 40 mln Rosjan

- Nasza kampania obecnie jest chyba największą informacyjną akcją społeczną na rzecz Ukrainy, a naszym celem jest zadzwonienie do 40 mln mieszkańców Rosji - powiedział Senuta tłumacząc, że 40 mln numerów udało im się pozyskać z oficjalnych rejestrów.

W akcję włączyli się wolontariuszy z ponad 100 krajów, głównie z Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. Liczba połączeń w ciągu jednego dnia waha się od 3 tys. do nawet 15 tys. - To zależy, ile osób się zaangażuje w tym konkretnym dniu - tłumaczy Senuta.

Osoba wykonująca telefon powinna znać język rosyjskim. Najlepiej mówiąca po rosyjsku bez akcentu, bo jak wskazuje inicjator akcji "mówiąca w języku obcym lub z akcentem wzbudza nieufność i może zaszkodzić sprawie".

- To są trudne rozmowy. Jedne są bardzo krótkie, bo ktoś po drugiej stronie od razu odkłada słuchawkę. Są rozmowy trwające 5-7 minut. W ciągu 15-20 minut można przekazać już więcej informacji i przekonać, a zdarzają się też rozmowy godzinne" - twierdzi Senuta.

W kampanię można się włączyć wchodząc na portal callrussia.org, gdzie są wskazówki, w jaki sposób wykonuje się połączenie i jak prowadzić rozmowę, a umieszczone tam hasła takie jak "Tylko Rosjanie mogą powstrzymać Putina", albo "Tylko prawda może powstrzymać wojnę" mają zachęcać do przyłączenia się do kampanii "Zadzwoń do Rosji".