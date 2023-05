Według doniesień medialnych, Ukrainy nie powiadomiono o misji pokojowej.

- Prezydent Zełenski nie zgodził się na takie dyskusje w imieniu Ukrainy - powiedział anonimowy urzędnik zbliżony do biura prezydenta w rozmowie z CNN. - Jeżeli takie rozmowy się toczą, to bez naszej wiedzy i błogosławieństwa - dodał.

Papież Franciszek ogłasza "misję pokojową"

Podczas konferencji prasowej po zakończeniu wizyty na Węgrzech papież Franciszek oświadczył, że jest gotowy, by zrobić wszystko, co możliwe w sprawie pokoju w Ukrainie.

- Teraz trwa misja, która nie jest jeszcze publicznie ogłoszona - mówił. Chociaż papież nie zdradził szczegółów misji, zapewnił, że zostanie upubliczniona, gdy będzie to możliwe.

Premier Ukrainy z wizytą w Watykanie

Jak przypomniano, w minionym tygodniu w Watykanie pojawił się premier Ukrainy Denys Szmyhal. Podczas wizyty doszło do spotkania z papieżem Franciszkiem. Jednym z tematów spotkania miała być "formuła pokoju między Ukrainą a Rosją", którą wcześniej zaproponował prezydent Zełenski.

Premier ponownie zaprosił Franciszka do przybycia do Ukrainy . "Z przyjemnością powitamy papieża w tych trudnych czasach. Liczymy, że Stolica Apostolska wykorzysta swoje wpływy, by przywrócić pokój na wszystkich naszych ziemiach" - przekazywał premier w serwisie Telegram.

