- Niewinne kobiety i mężczyźni umierają lub drżą o własne życie. Potępiamy ten barbarzyński atak i bezsensowne argumenty, które mają go uzasadnić - mówiła w swoim oświadczeniu Ursula von der Leyen.

- Prezydent Putin przywrócił wojnę do Europy i w tej czarnej godzinie Unia Europejska stoi siłą przy Ukrainie i przy jej mieszkańcach. Mierzymy się z nieznanym do tej pory aktem agresji przeciw niezależnemu państwu. Rosyjskie cele to nie tylko Donbas. Celem jest nie tylko Ukraina. Celem jest stabilność Europy i międzynarodowy pokój - mówiła dalej szefowa Komisji Europejskiej.

Reklama

"Pakiet silnych sankcji" ma uderzyć w Rosję

W swoim wystąpieniu zapowiedziała "cały pakiet bardzo silnych i zmasowanych" sankcji, które mają być skierowane na strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki. Ich rezultatem ma być zablokowanie rynków i technologii, które są kluczowe dla Rosji. Mają zostać także zamrożone aktywa reżimu w Unii Europejskiej.

- Dzisiaj przedstawimy olbrzymi pakiet sankcji przeciwko Rosji do przyjęcia przez liderów państw UE. Będzie dotyczył strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki, poprzez zablokowanie im dostępu do technologii i rynków - zapowiedziała.

Szefowa Komisji Europejskiej mówiła również o konieczności zbliżenia i zwiększenia współpracy z Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Japonią.

Szefowa KE: Ukraina zwycięży

- Wiemy, że miliony Rosjan nie chcą wojny. Prezydent Putin stara się cofnąć zegar i przywrócić imperium rosyjskie. Ale robiąc to, ryzykuje przyszłość narodu rosyjskiego. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania tej agresji i do wycofania sił zbrojnych z terytorium ukraińskiego - stwierdziła von der Leyen.

- Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi zaburzyć architektury pokoju międzynarodowego, budowanej przez wiele dekad. Nie pozwolimy by prezydent Putin zastąpił rządy prawa siłą i agresją. Nie docenia on naszej siły i demokracji. Historia udowodniła, że społeczeństwa i sojusze zbudowane na zaufaniu i wolności są odporne i odnoszą sukces - dodała.

- Unia Europejska stoi u boku Ukrainy i jej mieszkańców. Będziemy nadal ją wspierać. Ukraina zwycięży - tymi słowami zakończyła swoje wystąpienie.

W czwartek rano, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wezwali Rosję do "natychmiastowego wycofania wojska z Ukrainy".