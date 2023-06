Putin spotkał się z blogerami wojennymi. Mówił o "polskich najemnikach"

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

- Cele specjalnej operacji wojskowej są dostosowywane do sytuacji, ale nie zmieniają się w głównych założeniach. Stopniowo demilitaryzujemy Ukrainę - mówił we wtorek Władimir Putin podczas spotkania z blogerami wojennymi, cytowany przez agencję Reuters. - Polscy najemnicy walczą o Ukrainę, ponoszą duże straty - dodał. Rosyjski przywódca odniósł się także do rozpoczętej niedawno ukraińskiej kontrofensywy.

Zdjęcie Władimir Putin podczas spotkania z blogerami wojennymi / kremlin.ru /