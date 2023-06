Przewrót w Rosji. Putin zabrał głos. Wydał rozkaz armii

Wszyscy walczymy o życie i bezpieczeństwo naszych rodaków - rozpoczął trwające około 5 minut sobotnie wystąpienie Władimir Putin.

Dodał, że Rosja "mierzy się ze zdradą".

- To, co widzimy, to cios w plecy - podkreślił.

- Potrzebujemy jedności wszystkich wszystkich sił - dodał.

Putin o sytuacji w Rostowie nad Donem

Rosyjski przywódca odniósł się do sytuacji w Rostwoie nad Donem. +