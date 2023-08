Rosyjski tankowiec SIG został trafiony przez ukraiński dron morski przewożący 450 kg materiałów wybuchowych. Do ataku doszło w pobliżu mostu Krymskiego w nocy z piątku na sobotę. Operację przeprowadziła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Mediom udało się dotrzeć do nagrania z akcji. To już drugi w ciągu dwóch dni taki atak na rosyjskie jednostki na Morzu Czarnym.