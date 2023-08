Rosyjscy blogerzy wojskowi są oburzeni działaniami Ministerstwa Obrony Rosji. Zarzucają resortowi, że kłamał na temat ostatnich ataków dronów na Morzu Czarnym. Zdaniem propagandystów, politycy powinni przyznać, że doszło do uszkodzenia rosyjskiego okrętu desantowego Oleniegorskij Gorniak. Blogerzy apelują do rządzących, by siły rosyjskie odcięły Ukrainie dostęp do Morza Czarnego.