Nałożenie sankcji na Bank Centralny Rosji uderzyłoby w około 640 mld dolarów, które zgromadził prezydent Putin - twierdzi Bloomberg.

Wojna Rosji z Ukrainą. USA nałożą sankcje na Bank Centralny Rosji?

Dziennikarze zaznaczają jednak, że administracja prezydenta USA Joe Bidena jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia sankcji na Bank Centralny Rosji. Anonimowi pracownicy Białego Domu podkreślili, że Biden robi wszystko, by przerwać agresję Rosji na Ukrainę.

Jak podkreśla "Bloomberg", decyzja o nałożeniu sankcji na Bank Centralny Rosji byłaby bezprecedensowa. Tak samo uważa też ekonomista Łukasz Hardt, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Sankcje na Bank Centralny Rosji? "Ruch bezprecedensowy"

"Zagraniczne aktywa Banku Centralnego Rosji powinny zostać natychmiast zamrożone. Utrata dostępu przez reżim Putina do tych środków istotnie obniżyłaby zdolności Rosji do finansowania wojny z Ukrainą" - napisał Hardt na Twitterze.

Wtóruje mu także Wojciech Stępień, ekonomista BNP Paribas. "To byłby ruch bezprecedensowy, załamanie rubla i natychmiastowy kryzys gospodarczy" - podkreślił.

O to, by Zachód nałożył sankcje na Bank Centralny Rosji apelował też były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który swoje wezwanie przekazał przez Donalda Tuska.

"Przed chwilą były prezydent Poroszenko w rozmowie telefonicznej zwrócił się do mnie o przekazanie apelu o rozszerzenie sankcji na rosyjski Bank Centralny i spółki Rosatom i Rosnieft. Wezwał też do powołania Międzynarodowego Trybunału do osądzenia Putina" - napisał lider Platformy Obywatelskiej.

Wojna Rosji z Ukrainą. Jak Putin przygotował się na sankcje?

Jak informowała nasza redakcja biznesowa, pierwszy pakiet sankcji nie mógł uderzyć zbyt mocno we Władimira Putina. Interia Biznes wyliczyła, że rezerwy dewizowe Banku Rosji na dzień 11 lutego 2022 r. wyniosły 639,6 mld dol . Niedawno rosyjski bank centralny pokazał również strukturę swoich aktywów: rośnie udział euro, spada zaangażowanie w dolarze. Sporą część stanowią rezerwy w juanie. Złota Rosja ma ok. 2300 ton. Dla porównania Stany Zjednoczone mają 8,1 tys. ton, a Polska 230 ton.

Dodatkowo dług do PKB Rosji oscyluje wokół 18 proc. Ponownie: dla porównania w USA jest to ok. 133 proc. Średnia dla strefy euro to 97,7 proc., dla UE - 90,1 proc. (III kw. 2021 r. wg Eurostatu).

Znacznie mocniejsze mogłoby być uderzenie właśnie w Bank Centralny. Jak informuje Holger Zschäpitz z redakcji "Welt", bank zdecydował już o stopniowym przechodzeniu na walutę chińską oraz euro.

