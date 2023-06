Zła sława generała "Armagedona"

Gen. Surowikin, określany jest przez rosyjskie media jako "generał Armagedon" w związku z reputacją bezlitosnego dowódcy.

Jest weteranem wojen w Czeczenii i Syrii. Był odznaczany przez Władimira Putina.

W październiku Surowikin został głównodowodzącym sił zbrojnych Rosji na Ukrainie - to on przygotował i przeprowadził zorganizowany odwrót rosyjskich sił z zachodniego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, co miało zmniejszyć rosyjskie straty w obliczu prowadzonej przez Ukraińców kontrofensywy.

W przeszłości Surowikin m.in. zaliczył pobyt w areszcie śledczym Matrosskaja Tiszyna - został skazany na wyrok w zawieszeniu za nielegalny obrót bronią, a jak napisało Radio Swoboda, miał także doprowadzić do samobójstwa swego podwładnego.

Znajdujący się pod jego rozkazami pułkownik miał strzelić do siebie po tym, jak został agresywnie skarcony.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!