Według Alaksandra Łukaszenki - który chwalił się, że niecałe dwa tygodnie temu wynegocjował porozumienie o zakończeniu zbrojnego buntu w Rosji - przywódcy rosyjskich najemników Jewgienija Prigożyna nie ma już na Białorusi.

- Jeśli chodzi o Prigożyna, to on jest w Petersburgu. Nie ma go na terytorium Białorusi - powiedział Łukaszenka. Tłumaczył także, że Putin nie zamierza "zniszczyć" szefa wagnerowców oraz że jest on całkowicie wolny.

27 czerwca przywódca Białorusi donosił, że szef grupy Wagnera przybył na Białoruś w ramach wcześniej przyjętego porozumienia.

Zgodnie z doniesieniami rosyjskiej agencji TASS, na którą powołuje się Reuters, Łukaszenka planuje rozmawiać na temat Prigożyna podczas spotkania z Putinem.

Łukaszenka: Podtrzymujemy ofertę dla wagnerowców

Łukaszenka dodał także, że podtrzymuje ofertę stacjonowania na Białorusi najemników. Jak stwierdził, nie widzi w tym zagrożenia dla kraju i nie wierzy, by wagnerowcy kiedykolwiek podnieśli broń przeciwko Białorusi.

Choć pozostaje wiele niejasności co do warunków umowy, w której Łukaszenka był pośrednikiem, on sam mówi o swojej roli w zakończeniu zbrojnego buntu z dumą - zwraca uwagę Reuters.

Bunt wagnerowców w Rosji

24 czerwca członkowie Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, po czym zaczęli kierować się w stronę Moskwy. Właściciel grupy domagał się "przywrócenia sprawiedliwości" w armii, a także odsunięcia ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu.

Tego samego dnia wieczorem Prigożyn ogłosił, że jego najemnicy wracają do baz, by "uniknąć rozlewu krwi". Decyzja miała zostać podjęta na mocy porozumienia zawartego przy udziale Łukaszenki.

