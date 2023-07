Jak ukrywa się Jewgienij Prigożyn? Doniesienia mediów o sobowtórze

Oprac.: Karolina Głodowska Ukraina - Rosja

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn korzysta najpewniej z sobowtóra, by ukrywać swoje ruchy - wynika z informacji gazety "The New York Times", która powołuje się na słowa anonimowego urzędnika Pentagonu. Ciekawe wnioski z obserwacji ruchów samolotu "Kucharza Putina" prezentuje także niezależny portal Biełaruski Hajun. Zaprezentowane dane mogą wskazywać, że szef wagnerowców spotkał się z Alaksandrem Łukaszenką 27 czerwca, a nie dzień wcześniej, kiedy to był rzekomo widziany przed jednym z mińskich hoteli.

Zdjęcie Jewgienij Prigożyn / Mikhail Metzel / TASS / Forum / Agencja FORUM