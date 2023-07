Nagrania z rezydencji szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna pojawiły się w państwowych rosyjskich mediach. Wiele zdjęć opublikowano także w mediach społecznościowych.

Tajemnice willi Jewgienija Prigożyna. Pokazano zdjęcia i filmy

Jak informuje niezależny białoruski portal informacyjny Nexta, fotografie wykonano w dniu, gdy wybuchła zbrojna rebelia wagnerowców.



To, co znaleziono w posiadłości, budzi spore zaciekawienie. W eleganckich wnętrzach widoczne są wojskowe mundury z odznaczeniami, kosztowności, sztabki złota i bardzo dużo gotówki - jak napisał na Twitterze doradca ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko, to podobno nawet 600 milionów rubli.