Finlandia zapowiada wniosek o dołączenie do NATO

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Ukraina - Rosja

Finlandia musi bezzwłocznie złożyć wniosek o przyłączenie się do NATO - poinformowali we wspólnym oświadczeniu fiński prezydent Sauli Niinisto i premier tego kraju Sanna Marin. Jak zapowiedzieli, odpowiednie kroki ze strony Finlandii potrzebne do tej decyzji zostaną podjęte "energicznie w ciągu najbliższych kilku dni". Minister spraw zagranicznych Szwecji zapowiedź Finów nazwała "ważną informacją" i stwierdziła, że jej kraj "weźmie pod uwagę oceny Finlandii". Według nieoficjalnych doniesień Sztokholm ma pójść śladem Helsinek, jeśli chodzi o wstąpienie do NATO.

Zdjęcie Premier Finlandii Sanna Marin (po lewej) i prezydent tego kraju Sauli Niinisto (po prawej), zdjęcie archiwalne / Markku Ulander / Lehtikuva / AFP / AFP