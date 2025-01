Podczas wtorkowego przesłuchania Jun zaprzeczył, jakoby wydał rozkaz wojskowym do usunięcia parlamentarzystów z budynku parlamentu w trakcie próby wprowadzenia stanu wojennego. Prezydent, były prokurator, podkreślił swoje zaangażowanie w demokrację i zadeklarował gotowość do odpowiadania na pytania sądu . Jego prawnicy argumentowali, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego miała jedynie zwrócić uwagę na działania opozycji, a nie ograniczyć funkcjonowanie parlamentu. Obrona twierdzi, że opozycja paraliżowała działanie rządu, a prezydent działał w granicach prawa.

Oskarżenie natomiast powołało się na dowody w postaci nagrań, na których widać lądowanie śmigłowców wojskowych oraz żołnierzy sił specjalnych wchodzących do budynku parlamentu . Przedstawiono także świadków, którzy twierdzą, że Jun i jego współpracownicy wydali rozkazy zatrzymania polityków, którzy sprzeciwiali się jego działaniom.

Jun Suk Jeol kontynuuje leczenie w szpitalu wojskowym

Jun, który od zeszłego tygodnia przebywa w areszcie pod zarzutem przewodzenia insurekcji, został po przesłuchaniu przewieziony do szpitala wojskowego. Według doniesień agencji Yonhap pierwotnie miał wrócić do aresztu po leczeniu w szpitalu w Seulu, ale ostatecznie zdecydowano o jego przeniesieniu do placówki wojskowej.