E-Doręczenia: Urzędnicy żądają wstrzymania systemu

Opóźnienia w doręczaniu przesyłek poleconych spowodowane zbyt wolnym działaniem systemu to tylko jeden z problemów zgłaszanych przez urzędników. Zbytnie obciążenie powoduje, że skrzynki otwierają się przez kilkadziesiąt minut, a ściąganie załączników trwa nawet kilka godzin . Dodatkowo odbiorcy w niektórych przypadkach widzą numer PESEL urzędnika, który obsługiwał przesyłkę.

Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", urzędnicy na spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji , Centralnego Ośrodka Informatyki i Poczty Polskiej zażądali zamknięcia systemu do czasu, aż wszystkie usterki zostaną usunięte.

Mogą się wprawdzie powołać na okres przejściowy trwający do końca roku, ale nie chcą tego robić, bo to wskazywałoby na problemy organizacyjne po ich stronie. Tymczasem przestoje i zamieszanie to wina systemu, który nie został obliczony na tak wielkie obciążenia.