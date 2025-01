Prezes PiS broni byłego ministra. "Jest ofiarą"

- Mamy do czynienia ze zjawiskiem (...), które w tej chwili przybiera na sile. Blokowanie przekazów, które nie podobają się władzy, przybiera charakter działań prawno-karnych. Mają one prowadzić do penalizacji tego typu zachowań. W tej chwili pan minister Gajadhur jest ofiarą tego przedsięwzięcia - powiedział Jarosław Kaczyński. Zdaniem prezesa PiS "oskarżenia są pretekstowe".

Reklama