Eksplozja w Barcelonie. Ogień pojawił się w porcie

Barcelona. Wybuch w porcie. Wypadek podczas pracy

Jak informuje Generalna Dyrekcja Obrony Cywilnej do eksplozji doszło podczas prac konserwacyjnych. Portal ARA podaje, że doszło do rozszczelnienia się zbiornika z octanem metylu. Dwie osoby zostały poważnie ranne, jedna z nich zmarła. To pracownicy zakładu, którzy w momencie wybuchu zajmowali się spawaniem.