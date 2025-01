We wtorek Donald Tusk odniósł się do zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa , dotyczących walki z nielegalną migracją.

Polacy w USA. Donald Tusk zapowiada

- Zwróciłem się do ministra spraw zagranicznych, by przygotować nasze placówki dyplomatyczne, konsulaty w USA, by były przygotowane na podjęcie działań w sprawie Polaków, którzy przebywają na tym terenie z różnym statusem i różnym poziomem legalności - poinformował w czasie posiedzenia rządu premier Donald Tusk.

- Musimy być więc dobrze przygotowani. Dlatego nasze placówki w Stanach Zjednoczonych będą docierały, tak szybko jak to możliwe, do naszych obywateli, którzy będą czuli się w jakiś sposób zaniepokojeni i będą mogli liczyć na pomoc ze strony urzędników konsularnych i naszego rządu - zapowiedział Tusk.

Premier podkreślił przy tym, że "każda Polka i każdy Polak będą serdecznie witani w kraju". - Każdy znajdzie miejsce w swojej ojczyźnie, każdy znajdzie tu swoją Amerykę. Wiele zmieniło się tu w ostatnich latach. Zwróciłem się też do urzędników, by ułatwić powroty osobom, które będą tym zainteresowane - mówił szef rządu.

USA. MSZ zachęca Polaków do powrotu do kraju

"Konsekwentnie zachęcamy Polaków mieszkających za granicą do powrotów do kraju i wsparcia Polski swoimi kompetencjami. Przypominamy, że każdemu, kto nie zrzekł się obywatelstwa, przysługuje prawo do posiadania polskiego paszportu, a tym samym prawo do powrotu z emigracji i swobodnego osiedlenia się w Polsce"- czytamy w dokumencie, opublikowanym w poniedziałek.