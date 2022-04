Emmanuel Macron: Potrzebne nowe sankcje na Rosję

Oprac.: Magdalena Raducha Ukraina - Rosja

- Mamy bardzo wyraźne przesłanki, by sądzić, że siły rosyjskie są odpowiedzialne za zbrodnie wojenne w Ukrainie. Potrzebne są nowe sankcje na Rosję - powiedział w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron w radiu France Inter. To wypowiedź, która padła na kilkanaście minut przed konferencją Mateusza Morawieckiego. Premier polskiego rządu w ostrych słowach skrytykował niektórych europejskich przywódców, w tym prezydenta Francji. - Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem, co pan osiągnął? Ze zbrodniarzami się nie negocjuje - powiedział Morawiecki.

Zdjęcie Prezydent Francji Emmanuel Macron / PAP/EPA/MOHAMMED BADRA / PAP