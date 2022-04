Biden wysyła ciężki sprzęt do Ukrainy. Ogłosił nowy pakiet wsparcia

Na początku wystąpienia Joe Biden złożył wyrazy uznania Siłom Zbrojnym Ukrainy. - Wiele im zawdzięczamy - powiedział w czwartek, tuż po spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Podkreślił, że "bitwa o Kijów była historycznym zwycięstwem dla Ukrainy i dla wolności, teraz musimy przyspieszyć dostawy broni do walki w Donbasie". O drugiej odsłonie wojny na Ukrainie powiedział, że "będzie bardziej ograniczona, jeśli chodzi o geografię, ale nie jeśli chodzi o brutalność".

Nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy. Joe Biden podał szczegóły

- My i nasi sojusznicy działamy tak szybko jak to możliwe, żeby dostarczyć broń Siłom Zbrojnym Ukrainy, aby mogli bronic swojego narodu - zaznaczył prezydent USA. - W ubiegłym tygodniu popisałem pakiet 800 mln dol. pomocy, aby zintensyfikować obronę w rejonie Donbasu - przypomniał, po czym ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 800 mln dolarów, w tym dziesiątki haubic i drony taktyczne.

- Żaden statek, który pływa pod rosyjską banderą albo należy do rosyjskiego podmiotu lub jest przez ten podmiot wykorzystywany, nie będzie mógł cumować w żadnym amerykańskim porcie ani mieć dostępu do naszego wybrzeża. Żaden" - powiedział Biden. Jak dodał, podobne restrykcje ogłosiły wcześniej UE i Wielka Brytania.

- To kolejny kluczowy krok, który podejmujemy razem z partnerami z Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Kanady, by pozbawić Rosję korzyści z międzynarodowego systemu gospodarczego - oznajmił.

Dodał, że wprowadzony zostanie "nowy program ułatwiający przyjęcie ukraińskich uchodźców w naszym kraju".

Biden ogłosił też dodatkowe 500 mln dolarów bezpośredniej pomocy finansowej dla ukraińskiego budżetu, a także wezwał Kongres do uchwalenia kolejnych funduszy dla Ukrainy, odnotowując że udostępnione dotychczas środki są niemal na wyczerpaniu.

Pentagon o szczegółach nowego pakietu

W skład ogłoszonego nowego pakietu wejdą 72 haubice 155 mm wraz z pojazdami do ich holowania, 144 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej, a także co najmniej 121 dronów taktycznych Phoenix Ghost - poinformował Pentagon.



Jak przekazał w wydanym komunikacie rzecznik resortu John Kirby, nowe dostawy ciężkiej artylerii pozwolą, wraz z ogłoszonymi tydzień wcześniej 18 haubicami, na wyposażenie pięciu batalionów.

Poza artylerią w pakiecie znalazło się "ponad 121" dronów taktycznych Phoenix Ghost oraz "sprzęt polowy i części zamienne". Nowe bezzałogowce są podobne do wysłanych wcześniej dronów-kamikaze Switchblade i służą głównie do eliminowania artylerii wroga. Zostały one szybko opracowane przez amerykańskie siły powietrzne w odpowiedzi na konkretne wymagania Ukraińców.

"Stany Zjednoczone kontynuują też pracę z sojusznikami i partnerami, by zidentyfikować i dostarczyć Ukrainie dodatkowe zdolności. USA nadal będą używać wszystkich dostępnych narzędzi, by wspierać Siły Zbrojne Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji" - zadeklarował rzecznik Pentagonu.