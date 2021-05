Matura 2021. Język polski poziom podstawowy. Arkusz CKE i odpowiedzi

Język polski na poziomie podstawowym - z tym przedmiotem mierzyli się dziś na maturze 2021 absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Poniżej już o godzinie 14:00 zamieścimy arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - język polski poziom podstawowy. Kilka minut później znajdziecie odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów. Maturzyści, bądźcie z nami!

Reklama

Zdjęcie Arkusz maturalny CKE z języka polskiego; matura 2021 /Darek Delamnowicz /PAP

Co było na maturze 2021? Zdający otrzymali arkusz CKE, który składał się z dwóch części: testowej oraz wypracowania. W tym roku pojawiły się tematy, które nawiązywały do "Lalki" Bolesława Prusa - "czy ambicja ułatwia osiąganie celu" oraz "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta - "czy miasto jest dobre czy złe dla człowieka". Zdający mieli też do wyboru interpretację wiersza Beaty Obertyńskiej "Strych". "Mamy nadzieję, że większość maturzystów znalazła wśród dzisiejszych tematów wypracowań z języka polskiego jeden dla siebie. Wiemy, że przynajmniej jedno powszechnie wyrażane marzenie udało nam się spełnić" - napisano na Twitterze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tuż po rozpoczęciu matury.



Podczas tegorocznej matury doszło także do serii incydentów. Jak informowaliśmy do szkół średnich, gdzie odbywały się matury 2021 z polskiego wpłynęły e-maile sugerujące zagrożenie związane z materiałami wybuchowymi. Takie alarmujące wiadomości otrzymały szkoły w Radomiu, Kaliszu i Kielcach.

Reklama

Jak poinformował dyrektor CKE, wiadomości nie spowodowały nigdzie przełożenia egzaminu. Doszło jedynie do opóźnień. - W żadnej ze szkół egzamin maturalny nie rozpoczął się później niż o 9:45. Tak wynika z informacji, które otrzymałem od dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych - powiedział Interii szef CKE Marcin Smolik.





Matura 2021 z polskiego poziom podstawowy. Arkusz CKE i odpowiedzi

MATURA 2021. Język polski poziom podstawowy. Arkusz CKE (do pobrania tutaj już o godzinie 14:00)

W tym miejscu tuż po godzinie 14:00 będziemy publikować nieoficjalne rozwiązania z języka polskiego - poziom podstawowy. Bądźcie z nami! I pamiętajcie strona nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!







Przypomnijmy, że w środę odbędzie kolejny egzamin obowiązkowy. O godz. 9:00 - 5 maja rozpocznie się matura 2021 z matematyki.



Zobacz także: Matura 2021. Czy doszło do przecieku?

Matura 2021. Sprawdź terminy dodatkowe i poprawkowe