W kilku regionach do szkół trafiły we wtorek rano e-maile z ostrzeżeniami o zagrożeniu związanym z materiałami wybuchowymi. Policja sprawdzała m.in. szkoły w Radomiu, Kaliszu i Kielcach. Część e-maili z ostrzeżeniami spowodowała zakłócenia w szkołach średnich, w których we wtorek o godz. 9:00 rozpoczęła się obowiązkowa matura z języka polskiego.

Reklama

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne: w czterech szkołach z Radomia i okolic matury zakłócił alarm bombowy /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

- Mamy zgłoszenia z ośmiu placówek z terenu miasta Radomia i powiatu. Nie są to tylko szkoły ponadpodstawowe, ale także np. przedszkola - powiedziała Interii Justyna Leszczyńska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Jak stwierdziła szkół, które otrzymały alarmujące e-maile jest osiem.

Reklama

- Rano otrzymaliśmy zgłoszenie o e-mailach, które otrzymały placówki szkolne - powiedział Leszczyńska. - Trwają czynności policji - dodała rzeczniczka. Dopiero po ich zakończeniu będzie wiadomo, czy zgłoszenia były fałszywe.

Mazowiecka policja: kilkanaście zgłoszeń

Z kolei komenda wojewódzka policji w Radomiu informuje o kilkunastu zgłoszeniach. - Od rana mamy kilkanaście zgłoszeń - powiedział st. asp. Norbert Cibor z biura rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej w Radomiu. - W takich przypadkach to zarządca budynku podejmuje decyzję o ewakuacji. Policjanci w kilku szkołach uczestniczą w zabezpieczeniu ewakuacji. Sytuacja jest dynamiczna - dodał policjant.

O godzinie 9:00 przed wejściem do IV LO im. Chałubińskiego w Radomiu maturzyści czekali przed wejściem na szkolny plac - informował serwis radom.wyborcza.pl.

Przed szkołą zaparkowane były samochody straży pożarnej, policji i pogotowie gazowe.

- Matury odbywają się w terminie ustawowym. Potwierdziliśmy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, że matura się rozpoczęła i trwa - dowiedziała się Interia w sekretariacie IV LO w Radomiu.



Ani komenda miejska, ani wojewódzka nie ujawniają, których szkół dotyczy alarm związany z e-mailami o zagrożeniu.

Alarmy w powiecie kaliskim

Podobne zdarzenie miało miejsce w Kaliszu i powiecie kaliskim. We wtorek rano informacja o podłożonych rzekomo ładunkach wybuchowych trafiła do 12 liceów i techników w powiecie kaliskim.

O podejrzanych e-mailach szkoły zawiadomiły policję. Na miejscu przeprowadzono sprawdzenia z udziałem m.in. straży pożarnej.

Policja przeprowadziła sprawdzenia w placówkach. Anna Jaworska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kaliszu, powiedziała "Super Expressowi", że funkcjonariusze liczyli się z możliwością takiego zdarzenia.

"Są to jednak alarmy o niskiej rekomendacji" - powiedziała policjantka.

Ostrzeżenia w Świętokrzyskiem

Seria e-maili z ostrzeżeniami dotarła także do placówek oświatowych w Świętokrzyskiem.

- Świętokrzyska policja odnotowała 25 zgłoszeń z różnych szkół. Pierwsze potrzymaliśmy o godz. 8:26, a ostatnie o 10:40 - powiedział Interii mł. asp. Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

- E-maile te ostrzegały, że jeden z uczniów może mieć w torbie urządzenie wybuchowe - powiedział mł. asp. Macek.

Jak stwierdził mail, który o tym informował, był "łańcuchowy" i trafił do wielu placówek - głównie szkół podstawowych. Ale adresatami były także licea i technika, w których we wtorek rozpoczynały się matury. Policja nie ma informacji czy przeprowadzone sprawdzenia spowodowały opóźnienia w egzaminach.

- Wiadomo już, że część tych informacji nie potwierdziła się. Były to fałszywe alarmy. W ponad 10 szkołach trwają jednak czynności policji - powiedział Macek o 11:30.

Rzecznik kieleckiej policji powiedział Interii, że od kilku lat w czasie egzaminów maturalnych powtarzają się podobne sytuacje. - Co roku pojawiają się takie wiadomości wysyłane e-mailem w okolicy matur - dodał policjant. Jak stwierdził, są to informacje "niskiej wiarygodności", ale policja traktuje je poważnie.

Matury 2021 w Interii

Arkusz CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym opublikujemy już o godzinie 14:00. W tym samym czasie zaczną się też pojawiać kolejne odpowiedzi, które zaproponuje dla maturzystów nasz ekspert! Arkusze będziemy publikować dla was każdego dnia. Znajdziecie je w naszym raporcie specjalnym "Matura 2021. Arkusze" .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Wydarzenia”: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja Polsat News