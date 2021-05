"Lalka ambicja", "motyw ambicji", "streszczenie lalki" to frazy, które tuż przed egzaminem maturalnym z języka polskiego odnotowały nagły skok w Google Trends. Jak relacjonują internauci w mediach społecznościowych, jeden z tematów wypracowań, z którym mieli się zmierzyć tegoroczni maturzyści, brzmiał bardzo podobnie: "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągniecie zamierzonego celu".

Zdjęcie Matura 2021 z języka polskiego czy doszło do przecieku? / Polsat News

We wtorek rozpoczęły się matury 2021. Około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Internauci w mediach społecznościowych relacjonują, że jeden z tematów wypracowań na egzaminie z języka polskiego miał brzmieć: "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągniecie zamierzonego celu". Przed godz. 7 w Google Trends było można zaobserwować wzrost wyszukiwania frazy "lalka ambicja". Zjawisko dotyczyło głównie woj. podlaskiego. Czy doszło tam do przecieku?

Zdjęcie Matura 2021. Czy doszło do przecieku? /Google Trends /INTERIA.PL



Zdjęcie Matura 2021. Czy wyciekły tematy wypracowań? / Google Trends / INTERIA.PL

Po godz. 7 wyszukiwano również frazę "streszczenie lalki".

Także "motyw ambicji w lekturach" pojawił się wśród wyszukiwanych fraz.

Drugi temat, jak relacjonują internauci, miał dotyczyć książki "Ziemia obiecana" Władysława Reymonta.

Nasze pytanie, czy i jakie kroki podejmie w tej sprawie Centralna Komisja Egzaminacyjna, otrzymaliśmy od CKE odpowiedź, że "sprawa zostanie przekazana policji".





Nagły wzrost wyszukiwań "Wesela" w sieci

Do podobnej sytuacji doszło rok temu. W dzień egzaminu, ale przed jego rozpoczęciem, ok. godz. 6.30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne" .

O sprawie poinformował na Twitterze profil "Emocje w sieci", analizujący nastroje internautów. Jak podał, ok godz. 6.30 zaczęto wyszukiwać frazy "wesele elementy fantastyczne" i "wesele fantastyka", a ok. godz. 7 - dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym : "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów 'Wesela'".

Zauważono, że działo się tak tylko w woj. podlaskim. Załączono przy tym wykresy z Google Trends pokazujące zainteresowanie wyszukiwanymi frazami w ujęciu czasowym. Między godz. 7 a 9 zanotowano też pojedyncze wyszukiwania frazy "Anna Kamieńska". Jej wiersz również pojawił się na maturze.

Matury do 21 maja

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 20 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 19 do 21 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

Maturzyści nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą też przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze do zdania obowiązkowy egzaminy z języka narodowego: pisemny na poziomie podstawowym. Podobnie jak pozostali maturzyści, nie będą mieli obowiązkowego egzaminu ustnego z języka ojczystego, który w latach ubiegłych był dla nich obowiązkowy.