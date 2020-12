Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Szczegóły

W środę minister zdrowia wraz z premierem ogłoszą stan przygotowań logistycznych do masowego szczepienia Polaków - zapowiedział na antenie Polsat News wiceszef MSZ Waldemar Kraska. Konferencja prasowa na ten temat odbędzie się około godz. 13, wówczas premier Mateusz Morawiecki złoży wizytę w Hurtowni Farmaceutycznej Urtica i Pharmalink - grupa Pelion S.

W środę, 2 grudnia o godz. 12.45 prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał w Łodzi z wizytą w Hurtowni Farmaceutycznej Urtica i Pharmalink - grupa Pelion S.A. To wtedy odbędzie się konferencja prasowa szefa rządu i ministra zdrowia.



Kiedy dostawy szczepionek?

- Z dostępnością szczepionki na koronawirusa nie będzie żadnego problemu. Jako państwo nie możemy na tym oszczędzać i wszelkie zasoby będą w to zaangażowane - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adama Niedzielski.

Jak wskazywał, szczepienia w Polsce mogłyby się zacząć już w styczniu. Nie będą obowiązkowe. Jako pierwsi mają zostać zaszczepieni medycy i osoby starsze.



Kilka gotowych szczepionek

Na świecie jest już kilka gotowych do zatwierdzenia szczepionek przeciwko COVID-19. W środę Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła do użycia szczepionkę opracowaną przez Pfizera i BioNTech.

W ostatniej fazie przygotowań są także szczepionki Moderny, AstraZeneca, Sputnik V oraz kilka projektów chińskich.

Pfizer. Co mówią najnowsze badania?

Szczepionka przygotowana przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę BioNTech jest według ostatecznych wyników końcowej fazy badań klinicznych skuteczna w 95 proc. Substancja wywołuje reakcję immunologiczną u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych, przy jej stosowaniu nie zaobserwowano poważnych skutków ubocznych.

Szczepionka podawana jest w dwóch dawkach, w odstępie trzech tygodni, a odporność na chorobę pojawia się po 28 dniach od zaaplikowania pierwszej dawki, po tygodniu od podania drugiej. Szczepionka Pfizera musi być transportowana i przechowywana w temperaturze minus 70 st. C., firma produkuje specjalne opakowania, które mają ułatwić ten proces.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zapowiedziała, że jej eksperci ocenią skuteczność szczepionki Pfizera na spotkaniu 10 grudnia, po tym substancja mogłaby zostać awaryjnie dopuszczona do użytku w USA. Decyzji Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie zezwolenia na użycie substancji w krajach Unii Europejskiej należy się spodziewać 29 grudnia.

Szczepionka koncernu Moderna

Amerykański koncern Moderna opracował swoją szczepionkę we współpracy z amerykańskim Narodowym Instytutem Zdrowia. Badania potwierdziły, że substancja okazała się skuteczna w ponad 94 proc. przypadków jej podania. Podobnie jak preparat Pfizera/BioNTechu substancja jest oparta na nowej technologii mRNA po raz pierwszy stosowanej przy produkcji szczepionek.

Substancja Moderny musi być magazynowana w temperaturze minus 20 st. C., później może być jeszcze przez miesiąc przechowywana w temp. od minus 2 do minus 8 st. C. Szczepionkę podaje się w dwóch dawkach w odstępie czterech tygodni. FDA zapowiedziało, że preparat Moderny zostanie oceniony 17 grudnia, EMA zdecyduje o zatwierdzeniu jej do użycia w UE do 12 stycznia.

Inne szczepionki

Brytyjski koncern AstraZeneca przygotował szczepionkę przeciwko COVID-19 we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim. Przy optymalnej dawce jej skuteczność wyniosła około 90 proc. Szczepionkę podaje się w dwóch dawkach w odstępie miesiąca. Testy kliniczne nie potwierdziły poważnych efektów ubocznych. Preparat jest szczepionką wektorową, ten rodzaj technologii medycznej jest stosowany również w innych szczepionkach, w tym tych przeciwko wirusowi ebola. Substancja może być przechowywana w temperaturze 2-8 stopni przez co najmniej sześć miesięcy. Rozpoczął się już formalny proces oceny substancji przez regulatora rynku farmaceutycznego w Wielkiej Brytanii.

Rosyjski Ośrodek im. Gamalei opracował szczepionkę Sputnik V. Podawana jest w dwóch dawkach w odstępie dwóch tygodni. Badania kliniczne - jak podają rosyjskie władze - potwierdziły 92 proc. skuteczność substancji w 28 dni po podaniu pierwszej dawki i 95 proc. po 42 dniach. Nie stwierdzono poważnych skutków ubocznych. Szczepionka musi być przechowywana w temperaturze minus 18 st. C. Masowe szczepienia w Rosji powinny się rozpocząć przed końcem br.

Zawansowane są również prace nad szczepionką przygotowywaną przez amerykański koncern Johnson & Johnson. W ostatniej fazie rozwoju są również co najmniej cztery szczepionki przeciwko covidowi opracowane przez firmy chińskie, niektóre z nich są już warunkowo dopuszczone do użytku w tym kraju.

Każda ze szczepionek, wobec których toczy się proces ich zatwierdzenia przeszła badania kliniczne. Brały w nich udział dziesiątki tysięcy osób. Koncerny farmaceutyczne już podpisały kontrakty z poszczególnymi państwami i z UE na dostarczenie setek milionów dawek substancji. Większe dostawy mają się zacząć w 2021 r., ale niektóre kraje deklarują, że program masowych szczepień rozpocznie się jeszcze pod koniec tego roku.