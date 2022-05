Egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Zobacz odpowiedzi i arkusz CKE

Egzamin ósmoklasisty 2022

Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka obcego już za nami. Najwięcej uczniów przystąpiło do testu z języka angielskiego. To ostatni test w ramach tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Chcesz się przekonać, jak ci poszło? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. W tym artykule opublikowaliśmy arkusz CKE oraz nieoficjalne odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Zapraszamy.

Zdjęcie W Interii znajdziecie arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego / Lech Muszyński / PAP