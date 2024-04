Wybory samorządowe 2024 - wyniki. Włodzimierz Czarzasty: Jutro może się zmienić

Wicemarszałek Sejmu dodał, że kierowane przez niego ugrupowanie "nie jest zadowolone z wyników wyborów do sejmików wojewódzkich". Polityk liczy jednak, że "jutro może to się zmienić" i przypomniał, że ponad pięć lat temu Lewica do sejmików według sondaży uzyskała 5,3 proc. głosów. Kolejnego dnia było to już 6,8 proc.