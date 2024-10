Wybory prezydenckie w USA odbędą się 5 listopada 2024 roku , lecz to zaledwie początek długiego cyklu, który zakończy się oficjalnym objęciem urzędu przez prezydenta w styczniu 2025 roku. W tegorocznych wyborach o fotel prezydencki walczy dwoje głównych kandydatów: Kamala Harris ( Partia Demokratyczna ) i Donald Trump (Partia Republikańska).

Wybory w USA. Zaprzysiężenie w kolejnym roku. Dlaczego?

Wyniki tegorocznych wyborów prezydenckich w USA zostaną ogłoszone już w listopadzie, ale nowy prezydent formalnie obejmie urząd dopiero w styczniu 2025 roku . Wynika to z amerykańskiego systemu politycznego i konstytucyjnych regulacji.

Same wybory prezydenckie w USA to wieloetapowy proces, który różni się od bezpośredniego głosowania, które odbywa się m.in. w Polsce. Amerykanie w listopadzie głosują w rzeczywistości na elektorów - członków Kolegium Elektorskiego , którzy dopiero później oficjalnie oddadzą swoje głosy na jednego z kandydatów.

Kiedy elektorzy wybierają prezydenta USA?

Kolegium Elektorskie, które ma decydujący głos w wyborze prezydenta, zbiera się w grudniu, aby formalnie zatwierdzić wyniki głosowania. W 2024 roku spotkanie to odbędzie się 16 grudnia. Do tego czasu każdy stan ma obowiązek potwierdzić i przekazać swoje wyniki wyborcze, co czasem bywa przedłużone przez ewentualne spory sądowe lub konieczność ponownego przeliczania głosów.