We wtorek prezydent USA Joe Biden poinformował, że w środę o godz. 20 czasu lokalnego wygłosi przemówienie do narodu z Gabinetu Owalnego. Jak dodał, będzie ono dotyczyło "tego, co nas czeka i w jaki sposób zakończę pracę dla narodu amerykańskiego".

Krótko przed jego wpisem w serwisie X dziennik "The Washington Post" - powołując się na anonimowe osoby zaznajomione z planami głowy państwa - ujawnił orientacyjny termin wystąpienia. Medialne doniesienia pokrywają się z tym, co przekazał we wtorek amerykański przywódca. Reklama

Wybory w USA 2024. Wystąpienie Joe Bidena. Padł termin

"Jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki - nie ma niczego, czego nie moglibyśmy zrobić, a jeśli zrobilibyśmy, to razem. Musimy tylko pamiętać, kim jesteśmy. Poświęciłem swoją prezydenturę, aby to udowodnić, i będę to robić nadal dzisiaj, jutro i każdego dnia, kiedy mam zaszczyt być waszym prezydentem" - napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych polityk.

W niedzielę na platformie X Joe Biden przekazał, że wycofuje się z wyścigu o reelekcję na stanowisku prezydenta USA. Zapowiedział również wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję.

Jednocześnie Biden zadeklarował, że do końca kadencji będzie wypełniał swoje prezydenckie obowiązki. Po ogłoszeniu rezygnacji przekazał też, że poprze kandydaturę wiceprezydentki Kamali Harris.

Wybory prezydenckie w USA. Ważny sygnał dla Kamali Harris

Zdaje się, że oficjalna nominacja Harris na kandydatkę w wyborach prezydenckich w USA będzie jedynie formalnością. Poparcie dla 59-latki deklaruje 2579 demokratycznych delegatów, a do nominacji wystarczy 1976.

Formalnie nominacja Harris może być zatwierdzona w głosowaniu wirtualnym 7 sierpnia lub podczas Konwencji Demokratycznej, która odbywać będzie się od 19 do 22 sierpnia. Reklama

