Podczas powrotu do Rzymu z kilkudniowej podróży zagranicznej, papież Franciszek został zapytany przez dziennikarzy w samolocie o zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych .

Wybory prezydenckie w USA. Papież Franciszek w mocnych słowach o kandydatach

Papież Franciszek ocenił, że niegłosowanie nie jest dobre, a osoby, które mają prawa wyborcze, muszą udać się do urn.

- Niezależnie od tego, czy jest to ten kandydat, który przegania migrantów, czy ten, który zabija dzieci. Oboje są przeciwni życiu - podkreślił papież i dodał, że terminacja ciąży to "zabijanie człowieka". Z kolei odnosząc się do migracji, hierarcha Kościoła stwierdził, że jest ona prawem, a "nieprzyjmowanie migrantów jest poważnym grzechem".