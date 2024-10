Ostatnia prosta przed wyborami. Niewielka przewaga w walce o Biały Dom

Do wyborów prezydenckich w USA pozostały niespełna dwa tygodnie. Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez firmę Fabrizio, Lee and Associates na zlecenie "WSJ", Donald Trump może liczyć na 47 proc . poparcia , a Kamala Harris na 45 proc., choć różnica między nimi mieści się w granicach błędu statystycznego , wynoszącego 2,5 proc. W poprzednim badaniu, przeprowadzonym w sierpniu, Harris wygrywała dwoma punktami procentowymi.

Wybory USA 2024. Sondaż: Donald Trump na prowadzeniu

Sondaż "WSJ" jest jednym z sześciu ogólnokrajowych badań. W innym takim sondażu - Ipsos dla agencji Reutera - opublikowanym we wtorek, Kamala Harris może liczyć na głosy 46 proc. wyborców, zaś Donald Trump - 43 proc. W badaniu tym przewaga demokratki utrzymuje się bez zmian, choć wyborcy bardziej cenią podejście Trumpa do najważniejszych dla nich kwestii: imigracji i gospodarki.

Wybory prezydenckie w USA. Sztab Kamali Harris pobił rekord

"New York Times" przyjrzał się z sumom zebranym przez oba sztaby wyborcze. W przypadku Kamali Harris w samym wrześniu było to 221,8 mln dolarów. W tym samym czasie sztab Donalda Trumpa zgromadził 62,7 mln. Oznacza to, że w ciągu niecałych trzech miesięcy swojej kampanii wyborczej kandydatka Demokratów otrzymała od darczyńców ponad 1 mld dolarów, co według "New York Timesa" stanowi rekord.