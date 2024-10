FBI bada wyciek danych "top secret"

Informacje m.in. CNN wskazywały, że trwa śledztwo mające ustalić, kto i jak doprowadził do wycieku. O dochodzeniu poinformował też cytowany przez Reutersa spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson. We wtorek potwierdziło je FBI. "Ze względu na to, że śledztwo trwa, nie udzielono więcej informacji" - przekazał "The Post".