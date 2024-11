"Dzień dobry Węgry ! Na drodze do wspaniałego zwycięstwa" - napisał w środę rano na Facebooku węgierski premier Viktor Orban . Do posta polityk dołączył grafikę ze zdjęciem, na którym stoi obok telewizora, nadającego relację CNN z wyborów w USA . Na ekranie widać mapę Stanów Zjednoczonych z zaznaczoną przewagą kandydata republikanów Donalda Trumpa w większości stanów.

Kilka dni temu przywódca Węgier stwierdził, że jeśli Trump wygra wybory prezydenckie w USA, to Europa będzie musiała przemyśleć swoje wsparcie dla Ukrainy . Według Orbana Stary Kontynent "nie będzie w stanie sam udźwignąć ciężaru wojny". Premier Węgier od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę wielokrotnie sprzeciwiał się unijnej pomocy wojskowej i finansowej dla Kijowa . Uważa też, że Trump podziela jego poglądy - a co za tym idzie - byłby skłonny negocjować pokojowe rozwiązanie dla Ukrainy.

Wybory w USA 2024. Viktor Orban o wynikach. "Na drodze do pięknego zwycięstwa"

- My (w Europie - red.) musimy zdać sobie sprawę, że jeśli w Ameryce będzie prezydent opowiadający się za pokojem - w co nie tylko wierzę, ale także tak odczytuję liczby - jeśli to, czego oczekujemy, wydarzy się i Ameryka stanie się propokojowa, to Europa nie może pozostać prowojenna - mówił na początku listopada.