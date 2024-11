Oczy części obserwatorów skierowane są na Rosję , gdzie pojawiają się pierwsze ważne komentarze po ogłoszeniu wyników. Dmitrij Pieskow przyznał jednak, że nie ma wiedzy o tym, by sam Władimir Putin zdecydował się na złożenie gratulacji przyszłemu amerykańskiemu prezydentowi.

Wyniki wyborów w USA. Władimir Putin nie złoży gratulacji Donaldowi Trumpowi?

Przedstawiciel Kremla dodał, że Donald Trump byłby zdolny do tego, by odmienić politykę międzynarodową prowadzoną przez Stany Zjednoczone, z przewidywaniami należy jednak wstrzymać się do objęcia przezeń urzędu. - Zobaczymy w styczniu - podsumował.