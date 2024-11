Podczas pierwszej prezydentury Trump silnie zaangażował się w zwalczanie irańskiego programu nuklearnego. Takie projekty Teheranu Izrael definiuje jako jeden z podstawowych celów, ale do tej pory Stany Zjednoczone blokowały możliwość eskalacji na tym polu.

Wyniki wyborów w USA. Donald Trump a ambicje Iranu

Aktywne wsparcie polegałoby na przykład na pomocy w uderzeniach kinetycznych, nalotów na irańskie cele. - Jeżeli tak nie będzie, to Izraelczycy sami nic nie zrobią. Z ich strony mogą być tylko symboliczne kroki , które pogorszą, zaognią sytuację na Bliskim Wschodzie, ale nie doprowadzą do celu strategicznego , jakim jest likwidacja programu nuklearnego Teheranu - wyjaśnia nasz rozmówca.

Co zrobi Trump? - Obstawiam, że amerykańskie działania na Bliskim Wschodzie mogą być bardziej jednoznaczne. To nie będzie mdława polityka, jaką prowadził Joe Biden, na zasadzie przytrzymania Izraelczyków, żeby nie zrobili czegoś złego, bo skoczą ceny ropy naftowej i to pogorszy sytuację. Wybory się odbyły, karta jest czysta - wskazuje Otłowski.