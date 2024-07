Kogo wytypuje Kamala Harris? Na liście pojawiły się trzy nazwiska

Ostatecznego wyboru Harris powinna dokonać do najbliższej środy, 7 sierpnia - powiadomił w sobotę Bloomberg.

Josh Shapiro to cieszący się popularnością gubernator prawdopodobnie najważniejszego "swing state", czyli stanu, w którym zwycięstwo demokratów lub republikanów nie jest pewne. Ponadto uchodzi za utalentowanego mówcę i osiąga dobre wyniki na terenach wiejskich, co nie jest normą w przypadku Partii Demokratycznej.

Tim Walz, były nauczyciel i żołnierz, może rozwiać nadzieje kandydata republikanów Donalda Trumpa na sukces w Minnesocie. Z kolei Mark Kelly zajmuje bardziej zdecydowaną postawę, niż prezydent Joe Biden w kwestii ograniczenia napływu imigrantów do USA, a jego żona i była deputowana do Kongresu, Gabrielle Giffords, opowiada się za zaostrzeniem przepisów regulujących dostęp obywateli do broni - wyjaśniła agencja.