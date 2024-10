Z sondażu Instytutu Badań Polllster wykonanego na zlecenie "Super Expressu" wynika, że obecna wiceprezydent i kandydatka demokratów na urząd amerykańskiej głowy państwa Kamala Harris mogłaby liczyć na 68 proc. poparcia , gdyby to Polacy nad Wisłą decydowali o tym, kto zasiądzie w Gabinecie Owalnym.

Wybory w USA. Polacy postawiliby na Kamalę Harris. Donald Trump bez szans

W Stanach Zjednoczonych walka o głosy Polaków na ostatniej prostej jest jedną z zasadniczych rozgrywek wyborczych. Nasi rodacy, bądź osoby o polskim pochodzeniu, stanowią niemal 10 mln społeczność , co przekłada się na nieco ponad 3 proc. populacji USA.

Jednym z nich jest Pensylwania , którą zamieszkuje około 13 mln ludzi, w tym 800 tys. Polaków - w tym regionie potyczka o 19 głosów elektorskich będzie trwała do ostatniej chwili. Poparcie dla kandydatów jest wyrównane.

Donald Trump i Kamala Harris walczą o głosy Polaków. Trwa wyborcze starcie

Aby przekonać do siebie Polaków w minioną niedzielę Donald Trump złożył życzenia z okazji Dnia Pamięci Generała Pułaskiego - polskiego i amerykańskiego bohatera narodowego.

Podczas przemowy nagranej w swoim prywatnym odrzutowcu, były przywódca Stanów Zjednoczonych nie szczędził komplementów pod adresem polskiej społeczności w USA. - Kochamy Polskę , kochamy Polaków. Nie ma lepszych od was. (Polacy - przyp. red.) są wspaniali, silni, mądrzy i znów uczynimy Amerykę wielką - powiedział Trump, nawiązując do swojego hasła wyborczego.

Sztab Kamali Harris z kolei niespełna miesiąc temu opublikował spot, w którym głównym bohaterem jest właśnie Polska i jej interesy. Na materiale transmitowanym właśnie we wspomnianych "swing states" zasugerowano, że to Donald Trump jest winny wybuchu wojny w Ukrainie, a jego dojście do władzy oznacza potencjalne opuszczenie Polski w potrzebie.