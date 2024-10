Donald Trump zwrócił się do Polaków: Nie ma lepszych od was

Donald Trump zwrócił się do Polaków, składając życzenia z okazji Dnia Pamięci Generała Pułaskiego, który w USA jest uznawany za bohatera wojny o niepodległość i twórcę amerykańskiej kawalerii. Trump wskazał, że został o to poproszony przez "wspaniałych polskich patriotów, których zna i szanuje". - Kochamy Polskę, kochamy Polaków. Nie ma lepszych od was - przekonywał kandydat na prezydenta USA".