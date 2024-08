Kamalę Harris czekają problemy? Media wskazują na jeden stan

Być może nie ma żadnej kwestii, która dzieli Partię Demokratyczną bardziej, niż wsparcie rządu USA dla odwetu Izraela po brutalnym ataku Hamasu 7 października. Brak merytorycznego podejścia w tej kwestii może skutkować w najgorszym wypadku przegraną Kamali Harris w jednym z najważniejszych stanów, Michigan - zauważyła Farah Stockman na łamach "New York Times".

Wybory prezydenckie w USA 2024. Kamalę Harris czekają problemy?

Wynikiem oburzenia lokalnej społeczności była inicjatywa dwójki miejscowych działaczy Partii Demokratycznej, Abbasa Alawieh'a i Layly Elabed - zachęcali oni aktyw partyjny do oddawania głosów nieważnych w prawyborach, w których kandydował jedynie prezydent Joe Biden . Ich ruch o nazwie "Bez zaangażowania" szybko osiągnął ponadstanowy rozmiar, stając się ważnym wewnątrzpartyjnym ruchem o skali krajowej.

"Ponad 100 tys. uczestników prawyborów Partii Demokratycznej w stanie Michigan oddało tzw. głosy niezaangażowane - nie było to tyle głosów, aby zmienić wynik prawyborów, ponieważ Biden nie miał konkurencji - ale ważyły one tak dużo, że partia nie mogła sobie pozwolić na ich zignorowanie" - odnotowała dziennikarka.

"Co wydaje się niewielkim wysiłkiem, który może pokazać, że partia poważnie podchodzi do cierpień Palestyńczyków. W stanie Michigan, w którym w 2016 roku Donald Trump wygrał przewagą nieco ponad 10 tys. głosów, ci wyborcy mogą okazać się kluczowi. Jednym z najważniejszych pytań, związanych z tymi wyborami, jest to, czy Harris uda się odzyskać głosy zdemobilizowanych wyborców" - stwierdziła reporterka.