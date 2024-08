USA. Kamala Harris rozlicza Donalda Trumpa. "Jest niepoważnym człowiekiem"

- W wielu aspektach Donald Trump jest niepoważnym człowiekiem, ale konsekwencje powrotu Donalda Trumpa na Białego Domu są ekstremalnie poważne (...) Tylko wyobraźcie sobie Donalda Trumpa bez żadnych zabezpieczeń i to jak użyłby potężnych uprawnień prezydenta Stanów Zjednoczonych - nie po to, by poprawić wasze życie, nie po to, by wzmocnić nasze bezpieczeństwo narodowe, ale by służyć jedynemu klientowi, jakiego kiedykolwiek miał: sobie samemu - przekonywała Kamala Harris.