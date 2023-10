Z przeprowadzonego we wrześniu sondażu CBOS wynika, że notowania Andrzeja Dudy ustabilizowały się względem poprzedniego badania: 50 proc. respondentów dobrze ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy, a 42 proc. źle. 8 proc. nie miało zdania.

Wybory 2023 a sondaż CBOS. Polacy ocenili Sejm i Senat

Odnotowano też minimalny wzrost zadowolenia z działalności Senatu - (wzrost o 2 punkty) do 33 proc. w stosunku do poprzedniego sondażu z sierpnia. Pracę senatorów źle ocenia 48 proc. badanych, a 19 proc. nie miało zdania.

Respondenci w większości - 69 proc. - pozytywnie odnieśli się do działalności władz samorządowych. Ponad trzykrotnie mniej respondentów - 23 proc. - nie jest zadowolona z ich pracy.

Według badania, w stosunku do poprzedniego pomiaru z marca, gorszy wynik zanotował Trybunał Konstytucyjny , którego pracę krytycznie ocenia 46 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów procentowych). Dobrą ocenę zadeklarowało 24 proc., natomiast 30 proc. wstrzymało się od oceny

Minimalnie bardziej krytycznie oceniono także działalność Rzecznika Praw Obywatelskich - 38 proc. ocenia ją dobrze. To o jeden punkt proc. mniej w stosunku do marca, 22 proc. ocenia źle - o 3 punkty proc. więcej, a 40 proc. badanych nie miało zdania.

Najnowszy sondaż CBOS. Gorsze notowania NIK

Pogorszyły się notowania Najwyższej Izby Kontroli. Pozytywną opinię o NIK przedstawiło 41 proc. Oznacza to spadek o 4 punkty proc. w stosunku do marca. Negatywnie prace instytucji kierowanej przez Mariana Banasia ocenia 25 proc. badanych. To wzrost o 5 punktów proc., a 34 proc. nie miało zdania.