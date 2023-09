Wybory 2023. Nowy sondaż i szansa dla opozycji

Cztery pierwsze ugrupowania zanotowały wzrost poparcia w stosunku do poprzedniego badania, Konfederacja straciła jeden punkt procentowy. Co istotne, Trzecia Droga przekracza w tym badaniu niezbędny próg wyborczy, ale balansuje na granicy wejścia do Sejmu.