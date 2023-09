Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to w Sejmie znalazłyby się cztery ugrupowania, a PiS wygrałby z przewagą 18 punktów procentowych nad drugą Koalicją Obywatelską - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Do Sejmu nie weszłaby Trzecia Droga - według badania do osiągnięcia progu wyborczego dla koalicji zabrakłoby jej czterech punktów procentowych.