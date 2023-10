Ipsos opublikował aktualizację wyników late poll - to szacunkowe dane z uwzględnieniem 90 proc. danych z obwodowych komisji wyborczyc h, przy których realizowano badanie.

Nowe wyniki late poll. Rośnie frekwencja wyborcza

Oprócz minimalnych zmian w poparciu i nieznacznym przepływie mandatów rośnie frekwencja - do urn wybrało się 73,9 proc. Polaków. Częściej głosowały kobiety (74,7 proc.) niż mężczyźni (73,1 proc.).

W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców frekwencja sięgnęła 81,2 proc. W miastach od 201 tys. do 500 tys. głosowało 82,6 proc., w miastach od 51 tys. do 200 tys. mieszkańców do urn poszło 73,9 proc..