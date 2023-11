- My już jesteśmy gotowi do objęcia rządów, mamy plan, mamy program, to jest najważniejsze. Każdy swoje kalendarze układa - powiedział w niedzielę Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk odniósł się do rozmowy Interii z Mateuszem Morawieckim. - Nie jestem spakowany. Wierzę głęboko, że uda się przemówić do posłów innych formacji - powiedział premier.