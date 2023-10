"Trudno z powagą patrzeć na przymiarki do rządu wg. opozycji. To raczej przypomina gody modliszek, które już przygotowują się do pożarcia partnerów" - wskazała małopolska kurator oświaty. W tych słowach Barbara Nowak odniosła się do rozmów, jakie toczą się po wyborach parlamentarnych pomiędzy partiami opozycyjnymi, które wspólnie miałby utworzyć nowy rząd.