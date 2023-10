Frekwencja w tegorocznych wyborach parlamentarnych pobiła absolutny rekord. Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej w skali kraju sięgnęła 74,38 proc. , co nie zdarzyło się nigdy od 1989 roku.

Udział w wyborach nie rozłożył się jednak równomiernie w całej Polsce - były takie miejsca, w których wyborcy udali się do urn znacznie chętniej niż w innych częściach kraju. Gdzie zatem frekwencja była najwyższa? Porównaliśmy, jak wypadły największe miasta w Polsce, te powyżej 250 tys. mieszkańców. Wygrywa Warszawa przed Poznaniem i Krakowem.

Wybory 2023. Wilanów absolutnym rekordzistą

Najwyższą partycypacją w niedzielnych wyborach pomogą pochwalić się mieszkańcy woj. mazowieckiego. W kolejkach do komisji wyborczych ustawiło się tam łącznie 79,27 proc. uprawnionych do głosowania.

Jedną z największych frekwencji na Mazowszu odnotowała wspomniała Warszawa (84,92 proc.), z kolei absolutnym rekordzistą - i to w skali całego kraju - okazał się stołeczny Wilanów , gdzie aż 90,88 proc. wyborców odebrało swoje karty do głosowania.

Wyniki wyborów 2023. Rekordy dla poszczególnych województw

W woj. łódzkim odnotowano drugą najwyższą frekwencję w kraju (76,12 proc.). Sama Łódź nie dała rady przekroczyć pułapu 80 proc. (79,28 proc.), jednak sztukę tę z łatwością wykonała gmina Nowosolna, gdzie do urn wyborczych udało się 84,44 proc. uprawnionych do głosowania i to właśnie tam padł regionalny rekord.