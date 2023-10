Kinga Gajewska dostała się do Sejmu X kadencji z okręgu nr 20. W tak zwanym "obwarzanku" poparło ją 85 283 wyborców , co stanowi drugi najlepszy wynik wśród kandydatów wszystkich komitetów.

Wyniki wyborów 2023. Pierwszy taki przypadek w polskim Sejmie

Rozpoczynająca się kadencja Sejmu będzie trzecią zarówno dla Myrchy, jak i Gajewskiej. Co ciekawe, para poznała się właśnie w niższej izbie polskiego parlamentu. Zaprzyjaźnili się, a następnie uczucie przerodziło się w coś więcej.

Jak donosiły tabloidy, ślub wzięli w tajemnicy przed mediami w 2018 roku . Rok później urodził się ich pierwszy syn Juliusz. Obecnie małżeństwo wychowuje już trójkę dzieci - do Juliusza dołączyli Lilianna i Amadeusz.

Wyniki wyborów 2023. Dwa małżeństwa w polskim Sejmie pierwszy raz w historii

Krzysztof Bosak o mandat posła starał się z kolei z okręgu nr 24. Poparło go 44 902 osoby. Tym samym już po raz trzeci uzyskał szansę, by pełnić mandat posła. Pierwszy raz dokonał tego w 2005 roku, startując z ramienia Ligi Polskich Rodzin. Z kolei w 2019 dostał się do Sejmu już jako polityk wspomnianej Konfederacji.