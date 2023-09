We wtorek w Otwocku odbywało się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wyborcami. Podczas przemówienia polityka PiS posłanka Kinga Gajewska zaczęła przez megafon mówić o aferze wizowej. Przebywający na miejscu funkcjonariusze zabrali ją do radiowozu .

"Trzymali mnie za ręce i szarpali"

Stołeczna policja oświadczyła później, że funkcjonariusze interweniujący wobec posłanki KO , nie mieli świadomości, że mają do czynienia z parlamentarzystką.

"Przywrócimy prestiż munduru"

"Dostałam wiele wiadomości od policjantów z całej Polski. Zarówno od tych w służbie, jak i emerytowanych. Było im strasznie przykro za to co się stało. Nie o taką Policję walczyli. Szanowni Funkcjonariusze Policji, składam Wam przyrzeczenie: Przywrócimy prestiż munduru , nie tylko policyjnego. Przyzwoitych ludzi jest więcej!" - napisała posłanka KO.

KO zapowiada zawiadomienie do prokuratury

Wcześniej w środę do sprawy odniósł się rzecznik PO Jan Grabiec , który zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury.

- Nie zostawimy tego w ten sposób, żądamy publicznej informacji od ministra Mariusza Kamińskiego na temat tego, co zamierza zrobić z tą sytuacją. Chyba, że on sam osobiście jest za to odpowiedzialny - powiedział.