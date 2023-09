- Poprzez nasze działania dotrzemy z informacją do Polaków, mimo mediów III RP nad głową. Będziemy w tysiącach miejscowości z naszymi młodymi wolontariuszami - od najmłodszych do najstarszych - deklarował Mateusz Morawiecki.

- Nie chcemy powrotu Polski na zeszyt , przypomnimy jak wyglądała praca za Tuska. Ludzie wtedy zarabiali cztery albo pięć złotych za godzinę, do 67. roku życia. Chcemy też pokazać, jak za Tuska był plan wpuszczenia nielegalnych migrantów - dodał premier.

Lider śląskiej listy PiS w wyborach do Sejmu dodał, że w czasie objazdu Polski PiS zaprezentuje także "pozytywny program". - To 150 punktów, choć na ulotce jest informacja o ośmiu konkretach. Jednak ten cały program został zaprezentowany w Końskich, gdzie przecież wygrywa się wybory. Ale najpierw trzeba z tym programem dotrzeć do Polaków - dodał Morawiecki.