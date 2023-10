PKW podała pierwsze informacje o incydentach. 144 przypadki

Zastępca przewodniczącego PKW sędzia Wojciech Zych przedstawił z kolei dane o incydentach. - Według danych uzyskanych od komendanta głównego policji (dane na godz. 6 rano - red.) odnotowano trzy przestępstwa - podał. Dotyczyły one groźby karalnej, zakłócenia przebiegu wyborów oraz podłączenie do sieci teleinformatycznej.

Wybory 2023. Co zabrać na głosowanie?

Od godziny 7:00, czyli od momentu otworzenia lokali wyborczych w kraju, Polki i Polacy mogą oddawać głosy w wyborach parlamentarnych. Głosowanie potrwa do godz. 21:00, ale w wyjątkowych przypadkach może być ono wydłużone. Do momentu zamknięcia lokali wyborczych obowiązuje cisza wyborcza.

Za jej złamanie grozi kara grzywny regulowana artykułem 498 Kodeksu wyborczego, który brzmi: "Kto, w związku z wyborami, w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania prowadzi agitację wyborczą - podlega karze grzywny". Najwyższa grzywna, bo od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży.

Udając się do lokalu wyborczego należy pamiętać o okazaniu komisji dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość - może to być dowód osobisty lub paszport. Dokumentem tym nie jest prawo jazdy. Osoby posiadające aplikację mObywatel mogą się nią posłużyć i wylegitymować mDowodem.

Wybory 2023. Głosowanie również poza granicami Polski

Obywatele Polski mogą głosować w wyborach parlamentarnych nie tylko na terenie kraju - za granicą, m.in. w Finlandii, Rumunii, Mołdawii, Abu Zabi, Dubaju, Łotwie i na Litwie również utworzono lokale do głosowania.

Udział w wyborach i referendum w Wilnie , jedynej komisji na terenie Litwy, zgłosiło około 350 obywateli Polski. W Finlandii zapisało się ponad 1600 osób, z kolei w Rumunii w obwodowej komisji wyborczej nr 238 do udziału w wyborach zarejestrowało się 609 osób - wynika z informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

W Kiszyniowie do głosowania zarejestrowały się 92 osoby, a do spisu wyborców, którzy zamierzają głosować w wyborach do Sejmu i Senatu na terenie ZEA zapisały się 2643 osoby.